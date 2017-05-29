希臘前總理米佐塔基斯逝世 享壽98歲

據外媒報導，希臘前總理米佐塔基斯當地時間29日逝世，享壽98歲。他的家屬在聲明中說，米佐塔基斯「在他愛和愛他的親人陪伴下，於清晨1時過世」。

米佐塔基斯生於1918年，2004年離開政壇，是希臘任期最久的國會議員。

米佐塔基斯於1990至1993年間擔任希臘總理，1946年起擔任國會議員，任期不曾間斷，只有在希臘1967年至1974年軍政府統治期間和爾後「休息」了十年。

1967年，米佐塔基斯遭軍政府逮捕，但成功脫逃到巴黎過流亡生活，直到1974年軍政府統治結束才又回希臘。

(旺報)