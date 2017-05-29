屏縣環保局端午連假出擊 查獲牧場排廢水
屏縣環保局於端午連假持續執行牧場擴大稽查，由副局長宋增紅帶隊，9名稽查員兵分4路，針對新園鄉新園大排上游畜牧業進行查核，今日共查獲9家牧場有違規情形，將依法嚴處。
宋增紅表示，此次針對新園大排上游畜牧業總計查核20家牧場，其中查獲3家有偷排廢水情形，屬於嚴重違規，最高可處2000萬元以下罰鍰，且除裁處罰鍰外，若偷排廢水業者再次經查獲有繞流排放廢水情事，將移請農業處撤銷牧場登記證，以嚴懲不肖業者。
除此之外，另查獲3家養豬場未依規定申領水汙染防治許可或未依許可操作情形，將依法處6萬元以上600萬元以下罰鍰；還有1家牧場排放水質不佳，稽查人員已採水送驗，如經檢驗未符放流水標準，最高可處60萬元罰鍰，另有1家溢流廢水及1家未依規定紀錄廢水處理設施操作違規，也將依法裁處。
環保局表示，汙染業者經環保局查獲違規時，不僅要繳納罰鍰，仍要負擔改善設備費用，呼籲業者及早改善廢水處理處設施，讓可能的罰金回饋至汙染防制設備改善中，才能發揮經營最大效益，也才能讓牧場永續經營。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。