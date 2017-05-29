屏縣環保局端午連假出擊 查獲牧場排廢水

假期執法不打烊，環保局稽查人員賣力查核牧場排放廢水。(圖/林和生翻攝)

屏縣環保局稽查人員採集牧場排放水，稽查汙染情事。(圖/林和生翻攝)

屏縣環保局於端午連假持續執行牧場擴大稽查，由副局長宋增紅帶隊，9名稽查員兵分4路，針對新園鄉新園大排上游畜牧業進行查核，今日共查獲9家牧場有違規情形，將依法嚴處。

宋增紅表示，此次針對新園大排上游畜牧業總計查核20家牧場，其中查獲3家有偷排廢水情形，屬於嚴重違規，最高可處2000萬元以下罰鍰，且除裁處罰鍰外，若偷排廢水業者再次經查獲有繞流排放廢水情事，將移請農業處撤銷牧場登記證，以嚴懲不肖業者。

除此之外，另查獲3家養豬場未依規定申領水汙染防治許可或未依許可操作情形，將依法處6萬元以上600萬元以下罰鍰；還有1家牧場排放水質不佳，稽查人員已採水送驗，如經檢驗未符放流水標準，最高可處60萬元罰鍰，另有1家溢流廢水及1家未依規定紀錄廢水處理設施操作違規，也將依法裁處。

環保局表示，汙染業者經環保局查獲違規時，不僅要繳納罰鍰，仍要負擔改善設備費用，呼籲業者及早改善廢水處理處設施，讓可能的罰金回饋至汙染防制設備改善中，才能發揮經營最大效益，也才能讓牧場永續經營。

(中時)