2男駕沙灘車闖私人土地 衝撞員警被逮

大湖鄉37歲劉姓男子、35歲張姓男子25日傍晚騎乘沙灘車侵入三義鄉山區一處民宅的私人土地，且破壞鐵門，民宅主人發現後報警，三義鯉魚所警員到場攔阻，兩男子竟駕車意圖衝撞，警方只好對空鳴槍示警，兩人隨即駕車逃逸逃往三義、卓蘭、大湖交界的山區，警方調閱上百支監視器，找到沙灘車主並循線找到劉男和張男、有妨害公務函送。

苗栗警分局鯉魚派出所副所長鄭立德、警員蘇振發獲報後，從遭破壞的鐵門，步行進入山上察看，發現2名男子騎乘1台沙灘車，警員驅前喝令其停車查證身分，2男子見警欲逃離，並向鄭姓員警衝撞，蘇姓員警立即對空鳴槍1發，該沙灘車立即掉頭，並向深山處逃離。

苗栗警分局深入追查，調閱各路口上百支監視器畫面，過濾並清查地緣關係後，循線追查至大湖地區，查獲該沙灘車車主為羅姓男子所有，羅男供稱，案發當日將沙灘車借給劉姓友人。

警方傳喚劉男到案，劉坦承沙灘車為其駕駛，並搭載張姓男子闖入報案人山區玩沙灘車，遇警欲盤查而害怕才會衝撞要逃走。案經苗栗分局循線查獲，全案依妨害公務函送偵辦。

苗栗警分局長陳國文表示，沙灘車未依規定處所使用之行為係屬危險駕駛，若因而致人於死者，更可處無期徒刑或7年以上有期徒刑且該欲衝撞員警之行為，將觸犯刑法妨害公務罪及過失致人於死等罪責。

(中時)