醉漢清晨看遺體遭拒 打瞎管理員
頭份殯儀館61歲劉姓職員28日清晨值班時，喝醉的張姓男子闖入殯儀館大廳說要向往生朋友拈香，但該時段殯儀館尚未開放，劉姓職員勸阻時，遭張男以拳頭及拖鞋毆打右眼，張男的余姓友人也助陣毆打劉男，造成劉男右眼球破裂、左手骨折，訊後依妨害公務、重傷害等罪嫌移送。
涉嫌毆人的張姓男子有多項毒品、家暴等前科， 28日清晨5時許，他帶著酒意前往殯儀館稱要看友人遺體，劉姓管理員告知且將他帶往廳外，向他解釋目前非探訪時段，請他先告知是何人家屬，管理員會代為尋找等。
不過張男對於探訪被拒相當憤怒，不由分說就先朝劉姓管理員臉部重揮一拳，劉男出於防衛推了張男一把，張又再次揮拳擊向管理員臉部，劉張兩人相互拉扯一陣，不敵體力優勢，管理員被痛毆在地，張持拖鞋連續痛打一頓，余姓友人看到也加入毆打行列。
劉男被毆後仍回到工作崗位，直到上午7時許由館方人員陪同就醫，下午2點才向警方報案，因傷勢嚴重，右眼球破裂恐失明、左手腕骨折。
警方調閱監視器釐清施暴的張男身分，3小時內就將人帶回派出所，張男身上還留有血跡，訊後依重傷害、妨害公務等罪嫌移送檢方偵訊，各裁定以2萬元交保。
(中時)
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