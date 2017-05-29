新進消防員駕水箱車 翻車撞休旅2傷

苗栗縣消防局苑裡消防分隊黃姓新進隊員29日上午由黃姓學長陪同，練習駕駛3噸中型水箱車，行經三義鄉伯公坑連續大下坡路段時，疑因剎車系統故障，水箱車失控翻覆到對向車道，撞上一台休旅車，所幸黃男及江姓休旅車駕駛分別受到輕傷。

消防局第二救災救護大隊長鄭勝峰指出，黃姓隊員今年初剛畢業分發到苑裡消防分隊，早上和黃姓學長接受駕駛3噸中型水箱車的駕駛訓練，自苑裡苗130往三義方向，行經台13線三義伯公坑連續大下坡路段，預計將走苗140號縣道返回苑裡。

鄭勝峰表示，水廂車在伯公坑下坡路段盡頭，要右轉苗140線時，突然感覺踩不到煞車，因用力轉彎致消防車往左側翻，衝向對向車道，結果撞上江男駕駛的休旅車。黃姓隊員的頭部和四肢有撕裂傷，送醫治療已無大礙，江男則送大甲光田醫院治療，均無生命危險。警方調查，2車駕駛無酒駕，事故原因需進一步釐清

(中時)