苗栗龍舟賽明德水庫登場

苗栗縣「端午龍舟錦標賽」29日在頭屋明德水庫舉行，今年有45隊、上千人參賽，縣長徐耀昌致詞時指出，苗栗縣龍舟歷史悠久，龍舟賽從竹南到三義到頭屋，不過苗栗資源有限，應有效的整合，讓龍舟變成全國性的龍舟競賽，打造成為苗栗的特色。

參與角逐龍舟錦標賽的隊伍分別有社會男子組18隊、青年活力組15隊、女子組5隊、大專院校組7隊，拿下冠軍的有社會男子組保長十破天驚隊，青年活力組頭屋青工會、大專院校組聯大大毛驢出線、女子組DBG隊。

明天即將接力登場的是竹南鎮龍舟錦標賽，將在竹南鎮龍舟碼頭中港溪河道隆重登場，竹南龍舟賽歷史悠久迄今20年，預計也有45隊選手共襄盛舉，邀請民眾參加。

(中時)