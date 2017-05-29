蘇花公路中斷 南迴公路車潮塞爆!

大量車潮湧進南迴公路，台東太麻里新香蘭段今(29)天下午出現大塞車。（圖/莊哲權）

蘇花公路中斷，端午連假期間，原本要從花蓮北上的車輛，只好改道南迴公路，也造成南迴公路南下車潮「塞爆」，今(29)天下午在太麻里新香蘭段，車龍段綿延6公里，外縣市民眾也嘗到「難回」之苦，警方已加強交通疏導。

大武分局表示，每逢4天以上的連假，在收假的前一天中午起，南迴公路南下車潮就會湧現，此次又逢蘇花公路道路中斷，許多民眾只好改由南迴公路返北，今天下午2時起，大量南下車潮「爆進」已造成部分路段大塞車。

其中，最塞的路段為408.5K（新香蘭段），原為南下2車道縮減為1車道，至下午6時許，已回堵至402.5K，超過6公里長的車龍，預計要塞1個小時以上，但是只要過了408.5K，就比較順暢，警方已在該處實施「車輛輪放管制措施」，籲請駕駛朋友勿任意變換車道，避免衍生交通事故，反而擔誤行程。

另外，因南迴公路拓寬工程尚未完成，尚有許多車道縮減路段，該分局除在台9線與往金崙溫泉派遣警力疏導過往車輛快速行駛外，在最美麗的多良火車站路口也派遣定點交管警力，另也派遣多組線上機車巡邏警力，以備處理突發狀況。

(中時)