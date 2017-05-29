指甲老是發炎化膿？ 恐患甲溝炎
你的指甲又腫又痛，甚至發炎化膿有臭味嗎？醫師指出，患有甲溝炎要就醫治療，勿拔除指甲，以免容易復發。
據《優活健康網》報導，郭綜合醫院整形外科陳振琨主任說明，甲溝炎就是俗稱的「凍甲」，病因是指甲或趾甲的周圍軟組織化膿感染，而病菌透過指甲或趾甲旁的皮膚侵襲皮下。
而甲溝炎分為急性甲溝炎及慢性甲溝炎，造成急性甲溝炎原因有外傷、濕疹、趾甲內生或是咬指甲。是表皮正常的金黃色葡萄鏈球菌，化膿性鏈球菌引起，而患者如習慣性咬指甲，就要將口腔裡的好氧菌及厭氧菌考慮進去；而慢性甲溝炎，是由於接觸刺激性物質或是感染所引起。
目前甲溝炎的治療有非手術性的口服或靜脈給予的抗生素治療、消炎止痛藥及使用硝酸銀抑制肉芽組織等方式，而手術性治療有排膿、拔趾甲灼燒破壞與楔狀切除崁入的甲床組織手術等。
陳振琨主任表示，根據文獻報告，以拔趾甲來治療甲溝炎的方式，有會7成的復發率，而且越拔就會越容易復發，若是以甲床整形手術來治療，不但沒有併發症，復發率也不到1%，而另一則有甲溝炎的機率也僅4%。
預防勝於治療，想要避免甲溝炎，民眾指甲及趾甲要避免剪得過短、過深，購買合腳的鞋子，平時注意手指及腳趾的養護，可以在洗手後、睡覺前塗抹護手霜或凡士林。陳振琨主任呼籲，如果民眾出現甲溝炎初期症狀，應就醫診治，以免使病情越來越嚴重。
(中時電子報)
關鍵字：指甲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。