指甲老是發炎化膿？ 恐患甲溝炎

醫師提醒民眾患有甲溝炎要就醫治療，勿拔除指甲，以免容易復發。(圖/達志影像/Shuttertock)

你的指甲又腫又痛，甚至發炎化膿有臭味嗎？醫師指出，患有甲溝炎要就醫治療，勿拔除指甲，以免容易復發。

據《優活健康網》報導，郭綜合醫院整形外科陳振琨主任說明，甲溝炎就是俗稱的「凍甲」，病因是指甲或趾甲的周圍軟組織化膿感染，而病菌透過指甲或趾甲旁的皮膚侵襲皮下。

而甲溝炎分為急性甲溝炎及慢性甲溝炎，造成急性甲溝炎原因有外傷、濕疹、趾甲內生或是咬指甲。是表皮正常的金黃色葡萄鏈球菌，化膿性鏈球菌引起，而患者如習慣性咬指甲，就要將口腔裡的好氧菌及厭氧菌考慮進去；而慢性甲溝炎，是由於接觸刺激性物質或是感染所引起。

目前甲溝炎的治療有非手術性的口服或靜脈給予的抗生素治療、消炎止痛藥及使用硝酸銀抑制肉芽組織等方式，而手術性治療有排膿、拔趾甲灼燒破壞與楔狀切除崁入的甲床組織手術等。

陳振琨主任表示，根據文獻報告，以拔趾甲來治療甲溝炎的方式，有會7成的復發率，而且越拔就會越容易復發，若是以甲床整形手術來治療，不但沒有併發症，復發率也不到1%，而另一則有甲溝炎的機率也僅4%。

預防勝於治療，想要避免甲溝炎，民眾指甲及趾甲要避免剪得過短、過深，購買合腳的鞋子，平時注意手指及腳趾的養護，可以在洗手後、睡覺前塗抹護手霜或凡士林。陳振琨主任呼籲，如果民眾出現甲溝炎初期症狀，應就醫診治，以免使病情越來越嚴重。

(中時電子報)