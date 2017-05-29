obike進駐基隆　6月10日前免費來騎

基隆obike上路，已在碧砂漁港設點。（圖/張穎齊翻攝）

obike的使用說明。（圖/張穎齊翻攝）

好消息！obike（BIKE ONLY）已進駐基隆，並在6月10日前可享免費租借，業者已在基隆區漁會大樓、碧砂漁港魚貨直銷中心設置共180輛oBike，同時也在星晨碼頭及海洋大學申請增設站點。

業者表示，6月10日前可免費借用oBike，之後每15分鐘新台幣2元，民眾只要下載oBike APP，掃描車身的QR code就能解鎖，享受完單車旅程後，再把單車停放在公共停車區，手動上鎖即可還車。

此外，民眾可開車到碧砂漁港，將車停在C區公有停車場，該處有300個車位，以次計費，停放24小時收費只要80元，一旁就是oBike租借站，可就近騎單車前往潮境公園、海科館、八斗子車站等景點，也可到海洋大學、和平島、正濱漁港等處。

不過，由於oBike不像YouBike必須停在專用停車格，民眾騎到定點後，可就地把車停在公共停車格，業者可透過GPS定位載回單車，民眾在路邊看見oBike，也可直接租借，恐造成單車亂停疑慮。

基隆市政府表示，現已要求業者僅可先投放於基隆東岸風景區廊帶，且投放地點須取得各管理單位的同意，並配合市府已完工的自行車專用道，先發展基隆東岸的觀光低碳運輸。

市府也同時呼籲，道路秩序是否暢通，仍有賴於交通工具使用者的法治觀念及公德心；尤其若是使用共享單車，也切勿隨意棄置，並儘量停放於業者所設置的投放區，以避免影響人行及都市景觀環境。

(中時)