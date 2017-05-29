警友會 端午粽香慰勞警察弟兄
端午4天連假，一般民眾放假休息，但警察為維護社會治安仍有不少警察輪班上崗，台中市警察之友會第四辦事處感念員警們的辛苦，日前特地帶著充滿愛心的粽子前往第四分局偕同分局長林逢泉，前往臺中市政府警察局第四分局的各組、室、中心及外勤各派出所為警察同仁加油打氣，讓員警們感受到滿滿的幸福。
台中市警察之友會第四辦事處主任廖學從表示，自從真正接觸警察後才發現，警察工作的甘苦，尤其24小時輪班，日夜顛倒、作息不定，真辛苦，希望給端午期間還要上班的弟兄們打打氣，同時也祝福所有警察同仁闔家平安。
當日警友會四辦主任廖學從與秘書張丰姿特別帶著一串串的粽子，偕同四分局長林逢泉到第四分局的各組、室、中心及外勤各派出所為警察同仁加油打氣，分送給平日為維護治安辛苦的警察同仁，並感恩員警們對社會治安無條件的犧牲付出，過程溫馨感人。
警四分局分局長林逢泉表示，感謝警察之友會的加油打氣，得到社會各界的支持，警察更能發揮維護治安的能力，並期許警察同仁再接再厲，以最熱誠的態度服務民眾，提供民眾安居樂業的環境。
(中時)
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