清境高空景觀步道人潮不減 霧社至清境青青草原路段塞爆
全台首座最高海拔、最長的無障礙高空觀景步道─清境高空觀景步道，漫步其中，雲霧環繞的絕佳景色，不但令人心曠神怡，更被前總統馬英九以「舉世罕見美景」來形容步道沿途之美，有如人間仙境；造成端午節連假人潮湧至，接連3天大塞車，29日的人潮車流依舊，並讓台14甲線合歡山公路，從霧社前到清境農場青青草原段塞爆。
南投縣政府為了讓遊客前往有塞外風情之美及瑞士風光之譽的清境高山，有不同新感受，除欣賞高山美麗景致，更可引導人車分流，讓遊客和學生都可經由步道，不用冒著生命危險走在合歡山公路上，與車輛爭道，減少意外發生，經與清境農場合作，規劃設計台灣首條高空景觀步道，果然再為清境掀起觀光新魅力的超人氣熱潮。
清境高空景觀步道選在端午節連假的首日開幕啟用，接連3天都造成台14甲線大塞車；今天一早自7時起，從人止關以至霧社就湧現車潮，尤其在近中午11時至下午約２時，更是出現尖峰高潮。
從霧社至台14甲線9公里的青青草原南票口，車輛大排長龍，幾乎動彈不得，讓沿線交通塞爆，平常約20分的路程，走了近2個小時還無法抵達，可見塞車的嚴重性，雖然警方沿途用警用機車，機動性進行管制疏導，但因車流量確實太大，台14甲線道路又狹窄，加上清境地區嚴重缺乏停車場，根本無法疏導；塞車景象直至下午約5時才獲疏解。
(中時)
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