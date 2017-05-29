夜問打權》小英南北行抗議如影隨行 該重修「社會溝通」了！
小英南北行抗議如影隨行，該重修「社會溝通」了！ 北部小英樂看龍舟賽，國道收費員抗議派維安包圍不溝通；在南部小英屏東聽音樂， 軍公教台場外狂吼下台！自稱最會溝通的蔡政府，卻把民眾訴求遭拒千里之外，真如小英所言：「改革如馬拉松」？仍堅持己見以鴕鳥心態無視人民憤怒？
李承龍砍完八田與一像再砸石狛犬，砸出台灣史盲與雙重標準！ 這樣社會撕裂和激化對立無止境， 去中去蔣VS抗皇民政策誰挑起？用「我看你不順眼就把你幹掉」的心態執政，去中蔣化和反日殖民衝突何時了？
AlphaGo成軍不到2年連敗南韓、大陸棋王，AlphaGo完勝人腦關鍵是透過圍棋學習人類直覺， 柯潔：「跟它下棋特別痛苦」而馬雲說：「有啥意思，把快樂剝奪掉」，但是最重要的人工智慧將衝擊人民就業，蔡政府看到了沒？謝金河急呼:「投資人工智慧才是前瞻」，但我們還是把8800億沒前瞻地當花冤枉錢債留子孫？
一帶一路讓新加坡陷矛盾？中泰合作的克拉運河給新加坡和美國「致命一擊」？一帶一路帶來新戰略和商機，大陸從石油、經濟、軍事謀略建克拉運河，來破新加坡鎖喉？新加坡的地理位置重要性變化，印證中國人說風水輪流轉，推新南向的小英政府有看到「新加坡變數」？
今天晚十點，中天娛樂台39台，一起和智賢來打權！
(中時電子報)
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