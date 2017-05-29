聖馬爾定護理之家阿嬤包粽子憶當年
嘉義市聖馬爾定護理之家阿嬤們今天各顯身手包粽子，手包不停，腦海裡也浮起一幅幅年輕時包粽子滿足家人胃口的情景，粽子的味道更香郁了。
聖馬爾定護理之家的7、80歲的阿嬤們，早年沒少過苦日子，逢年過節包辦整桌菜的手藝是被生活淬練出來的，端午節包粽子比起過年辦桌菜有如小菜一碟，但久未包粽子，也會想念自己的手藝。
護理之家特地準備了包粽子這堂課，先備好料，將10位有興趣試身手的阿嬤們聚一起，一喊「開始」，阿嬤們就動起手了，76歲張姓阿嬤手腳俐落，抓起1小撮糯米放入粽葉，再抓些蝦米、香菇、小塊滷肉，粽葉折折纏線綁，1、2分鐘就包好一顆粽子了，沒多久工夫就包好150顆粽子了。
護理之家主任蕭娟娟表示，端午佳節請阿嬤們親手包粽子，讓長輩有過節的氣氛，也藉此訓練頭腦及手部的靈活度，且吃到自己包的粽子也會有成就感，明天端午節阿嬤們和院區人員要共享這些粽子的美味。
(中時)
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