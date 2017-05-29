飛行步兵 美軍有興趣

新型飛板改用渦輪噴射發動機，最大飛行速度可達每小時150公里，最大升限為3048公尺，最長飛行時間10分鐘。（圖／取自鳳凰網）

據英國《每日郵報》報導，法國發明家、水上摩托車冠軍弗蘭克薩帕塔（Franky Zapata）於5月初，在美國亞利桑那州的哈瓦蘇湖試飛了最新一代「飛板」。

提起飛板，通常想到的是科幻電影中的「鋼鐵俠」或者遊戲《紅色警戒2》中的火箭飛行兵。而現實中新一代的飛板，最大飛行速度可達每小時150公里，最大升限為3048公尺，最長飛行時間10分鐘

據鳳凰網報導，美國陸軍對「飛板」技術十分感興趣，希望在將來能應用於特種部隊的秘密滲透作戰等方面，成立「飛行步兵」。據報導，相關研發專案已在進行中。

(中時電子報)