「騰雲」將量產 台空軍首設無人機偵查中隊

台灣中科院研發的大型無人機「騰雲機」經一系列的戰術測試後，可用在軍事偵察，符合戰備需要。外傳國防部計畫量產，成立台灣空軍也將首次成立以無人機為主體的偵察中隊。圖為解說人員說明「騰雲機」（後左）電子偵蒐與干擾系統。(圖/陳怡誠)

台灣國家中山科學研究院(中科院)研發的大型無人機「騰雲機」經一系列的戰術測試後，可用在軍事偵察，符合戰備需要。外傳國防部計畫量產，成立台灣空軍也將首次成立以無人機為主體的偵察中隊。不過，騰雲機目前仍在工程發展階段，何時建案尚未確定。

據《中央社》報導，國防部官員指出，無人機的發展與運用為軍方建軍計畫重要項目之一。目前，小型的「紅雀」無人機，已由海軍陸戰隊與陸軍航特部使用；服役中、中型的「銳鳶」無人機則是由陸軍航特部使用，並成立「戰術偵搜大隊」。

中科院表示，讓原本只具有一般偵蒐功能的騰雲機為載具，搭配上中科院自行研製的電子偵蒐與干擾系統，升級為可對敵方進行電子偵蒐與電子干擾的無人電戰機，未來還可擴充其他任務功能。

相關人士指出，國防部擬設置由大型無人機為主體的偵察中隊，隊架數約為12至20架，可能會採分批量產方式進行，至於需要多少經費，則要進一步的估算。不過軍方表示，騰雲機目前還在中科院工程發展階段，空軍會參與測試過程，如果發展順利，預計3至4年後建案採購，編制與架數尚未確定。

(中時電子報)