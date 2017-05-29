潔膚皂結合文創 皂屋如甜點屋
走進嘉義市檜意森活村的「阿皂屋」彷如烘小店，滿屋子蛋糕、巧克力、紅龜粿、馬卡龍、捲心蛋糕等各式各樣「甜點」，還有一尊尊俏皮討喜的Q版好神公仔，屋裡屋外混雜著花香及藥草的氣味，忽淡又濃郁，撲鼻而來，乍看以為是烘焙屋，看似可口誘人的「甜點」卻是如假包換的肥皂。
業者戴絲羽表示，因應越來越多人對環境或日常生活用品容易有過敏反應的情形，阿皂屋汲取有20多年產製潔膚用品經驗業者的技術，加以改良，加入環保、親膚的作法，提供弱酸、弱鹼、中性的潔膚皂，讓消費者有多元的選擇。該店5月下旬開幕，至6月30日開幕期間有優惠贈禮及打卡小禮。
(中時)
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