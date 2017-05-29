高雄龍舟賽 中鋼、海軍官校A隊晉級決賽
2017高雄愛河端午龍舟賽29日進行各項預賽，最受注目的「公開男子組」，問鼎冠軍呼聲最高的中鋼及海軍官校A隊等勁旅一如預期晉級決賽，承辦的高雄巿體育處30日下午2時起，將在網路及手機平台實況直播各項決賽。
大會將在明天於音樂館前廣場架設200吋電視牆直播比賽，民眾另可於下午2時至8時，透過手機APP於四季線上影視第201頻道「香蕉直擊台」或上Youtube搜尋「2017高雄愛河端午龍舟嘉年華」，掌握最新戰況。
今天競技龍舟勝出的隊伍包括公開男子組的中鋼、海軍官校A隊、大榮中學、高應大，青少年混合組的旗美高中紫錐花服務隊、樹德家商，大專混合組樹德科大，企業男子組日月光，公開混合組樹德家商、誰與爭瘋、成大等隊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。