高雄龍舟賽 中鋼、海軍官校A隊晉級決賽

高雄愛河龍舟賽分組預賽，公開男子組奪冠大熱門海軍官校A隊，29日在第3水道一如預期晉級決賽。（高雄巿體育處提供）

2017高雄愛河端午龍舟賽29日進行各項預賽，最受注目的「公開男子組」，問鼎冠軍呼聲最高的中鋼及海軍官校A隊等勁旅一如預期晉級決賽，承辦的高雄巿體育處30日下午2時起，將在網路及手機平台實況直播各項決賽。

大會將在明天於音樂館前廣場架設200吋電視牆直播比賽，民眾另可於下午2時至8時，透過手機APP於四季線上影視第201頻道「香蕉直擊台」或上Youtube搜尋「2017高雄愛河端午龍舟嘉年華」，掌握最新戰況。

今天競技龍舟勝出的隊伍包括公開男子組的中鋼、海軍官校A隊、大榮中學、高應大，青少年混合組的旗美高中紫錐花服務隊、樹德家商，大專混合組樹德科大，企業男子組日月光，公開混合組樹德家商、誰與爭瘋、成大等隊。

(中時)