美容會館做半套店 行求賄賂緩起訴

高雄前金區一家美容會館去年10月趕工裝潢，轄區派出所聞訊巡邏探訪，沒想到施姓負責人竟大膽跟員警提到「做黑」的，還說可以按月給錢，開張不到2月就被查獲色情，施男因深感後悔，檢察官依對公務員行求賄賂處分緩起訴。

(中時)