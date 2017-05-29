與父母吵架　鹽水一男子竟負氣跳橋

鹽水一名男子與父母吵架後負氣跳橋。（莊曜聰攝）

警消下水搶救。（莊曜聰攝）

男子雙腿骨折送醫後無生命危險。（莊曜聰攝）

台南鹽水一名男子上午疑似與父母爭吵，一氣之下離家，獨自走了數公里，到達南市、嘉縣交界的厚生橋上，縱身就往下跳，摔落10多公尺深的八掌溪河床上，當場雙腿骨折，所幸溪水並不深，他緩緩爬出水中，南市消防局鹽水分隊據報前往救援，送醫後無生命危險。

警方調查，這位31歲男子負氣跳橋時，路過人車多，目擊民眾趕忙報警，警消也隨即到達現場，那時男子已跌坐在河床上，消防人員趁著溪水不深，流速也緩，將人抬上擔架送往柳營奇美醫院救治，除雙腿骨折及背部挫傷外，並無大礙。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

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(中時)