登山客獨攀谷關七雄 命喪馬崙山
來自台北的63廖男今日攀登「谷關七雄」之一的馬崙山，疑身體不適倒臥步道，上午10時許被路過登山客發現，已無生命徵象，山友通報警消，並輪流實施CPR急救，仍無法恢復呼吸心跳。台中市消防局獲報派遣警義消十多人前往救援，下午2時許抵達現場，將廖男遺體搬運下山，交由警方處理。
警方表示，谷關七雄之一的馬崙山難度僅次於八仙山，全程約7公里，來回需7至8小時，一般山友都會結伴同行；家屬稱廖男是獨自一人，從台北南下台中登山，其他登山客在4.5K上行處發現廖遺體。
谷關派出所長劉峪銓表示，研判廖是今日清晨出發，挑戰馬崙新山線，距離登頂只剩2.5公里左右，中途不明原因身亡，身上沒有明顯外傷，遺體正由救難人員搬運下山，將報請檢方相驗釐清死因。
(中時)
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