任天堂擴大Switch產量 股價創2008年以來新高

金融時報報導，任天堂新一代遊戲機Switch自3月上市以來需求持續升溫，造成全球各地嚴重缺貨，使任天堂緊急擴大產量，連帶激勵公司股價創下2008年以來新高。

周一盤中任天堂股價漲至34,560日圓，創下2008年以來最高點，收盤回到33,950日圓，當日漲幅1.3％。目前任天堂市值已逼近5兆日圓（約450億美元），超越日產汽車及Panasonic等大廠。

(工商)