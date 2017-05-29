李艷秋：去中國化運動不會成功
上海台協29日於上海舉辦名人講座，台灣資深媒體人李艷秋受訪時表示，台灣的去中國化運動不會成功，中華文化其實在台灣是根深蒂固的，不是一個形式化的運動就能去得掉。
李艷秋認為，從台灣各縣市都保有忠孝、仁愛、信義、和平等路名就可以看出，這種禮、義、廉、恥的中華文化有多根深蒂固，因此中華文化在台灣不會這麼快就消失，但如果再不努力，這一代沒有消失、下一代淡一點、到了下下代就更淡了，隨著時間演進，這種忘根的事情自然會發生，台灣應該保存、發揚，讓兩岸共同的根基繼續發展下去。
李艷秋指出依目前的兩岸情勢，各自的堅持都已經到了一個頂點，雙方都需要智慧來審慎處理。如今兩岸都在講「異中求同」，那兩岸如今到底還有什麼同？實際上「同」就是中華文化，兩岸都應多研讀老祖宗的智慧，從中尋找兩岸共同的答案，以期讓兩岸的子子孫孫不再有兵戎相見的情形，而是禍福相依。
(旺報)
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