挺同婚 冰淇淋大廠：雙球冰淇淋禁選同口味

為了支持婚姻平權，冰淇淋大廠Ben & Jerry’s在澳洲所有分店禁止消費者購買雙球冰淇淋時選同一種口味。(取自Ben & Jerry's Oz twitter)

大法官會議在5月24日作出748號解釋文，讓台灣成為全球第24個以法律保障同性婚姻的國家。不過世界上還有許多地方的同性婚姻未受到保障，為了讓大眾更加關切同婚議題，知名冰淇淋大廠Ben & Jerrys就在澳洲的所有分店立下規定:所有雙球冰淇淋禁止選相同口味。

Ben & Jerrys在澳洲共有26間分店，為了促使同性婚姻法案在澳洲的推行，Ben & Jerrys在澳洲的所有店面禁止販售同口味的雙球冰淇淋。

它們在聲明裡寫道，如果你到了冰淇淋店發現你被禁止點兩球相同口味的冰淇淋而憤怒，但這個憤怒是比不上你不被允許和你所愛的人結婚的。Ben & Jerrys希望藉此鼓勵愛好者們向他們的議員反映「該是時候讓婚姻平權合法化了」。

澳洲在去年曾一度打算舉辦同性婚姻公投，但因為公投並無法律效力，仍需國會立法通過，不僅耗費人力物力，還會激起社會對立，因此遭到國會中支持婚姻平權的議員所擋下。

這也不是Ben & Jerrys第一次對於社會議題發揮影響力，除了婚姻平權外，Ben & Jerrys也關注氣候變遷與人道對待動物等議題。

(中時電子報)