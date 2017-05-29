端午連假第3天 北返車潮湧現

端午連假第3天，國道一號北上新竹至湖口路段，29日晚間近7點時，出現時速不到40公里的狀況。（莊旻靜攝）

端午連假第3天，國道一號北上新竹至湖口路段，29日晚間近7點時，出現時速不到40公里的狀況。（莊旻靜攝）

端午節連續假期29日進入第3天，國道一號北上新竹至湖口路段，在晚間近7點時，出現時速不到40公里的狀況，北返車潮湧現，駕駛若北上，可隨時注意國道交通動向，免受塞車之苦。

(中時)