中市石岡新社和盛街、豐勢路 進行路平工程

台中市石岡新社和盛街、豐勢路將陸續展開路平工程，市府建設局呼籲民眾提前改道通行。（圖／台中市府提供）

台中市府推動山城路平專案，石岡新社區和盛街從石岡區豐勢路至新社區中正街，將於5月31日至6月5日每日晚上8時至隔日早上6時封閉施工；石岡區豐勢路改善路段自明德路至廣華街，6月中旬辦理路面刨封，預計6月下旬完工。建設局提醒民眾避開施工時段或改道通行，和盛街施工期間行經該路段公車仍依原路線時段行駛。

建設局長黃玉霖表示，石岡區和盛街位於中129線起點，為石岡新社等區往返臨近區域主要交通動脈之一，但長期通勤公車及大型重車反覆輾壓影響，路面產生疲勞性裂縫、路基龜裂損壞及部分側溝與溝蓋和路面出現落差。

為此，市府實施從石岡區豐勢路至新社區中正街2.2公里路平，但因該路段瓦斯老舊管線配合路平期程辦理汰換，故等待路面靜置穩固後，市府將自5月31日起一連6天每晚8時至隔日早上6時封閉道路施工。

另外，建設局也將加速辦理石岡區豐勢路路平，改善路段起訖點由明德路至廣華街約2公里、寬度平均約12公尺、面積約2萬4000平方公尺，在6月12日至15日施工，6月下旬完工。

建設局指出，市府於道路規劃設計階段時，針對孔蓋不平整問題，辦理管線協調計畫，並要求自來水公司、中華電信公司等管線單位將其轄管孔蓋下地；經調查豐勢路人孔蓋數量達209座、和盛街人孔蓋數量為97座，故將辦理孔蓋下地（下地率皆超過70%）及調平作業，道路重鋪後，也將提升標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN。

黃玉霖表示，為使路平工程符合高施工品質的期待，路平應先細心審慎辦理道路孔蓋下地、側溝整平等先期施工作業，以配合此次路面刨鋪工作，一次性施工解決道路路基不良、路面劣化、孔蓋申挖管理問題，讓施工過程落實品質保證。

為減少施工過程中造成民眾進出不便，市府將以施工區段為中心，擴大辦理交通維持範圍，在範圍內設置大型施工警告標誌及替代道路指示標誌，請求義交協助交通指揮事宜，以維護交通順暢，並協請警察廣播電台提供道路施工資訊給駕駛民眾。

截至今年5月26日為止，台中市路平專案已執行路平總公里達370.47公里，完成6米以下巷道路平80.71公里；另協調中央單位公路總局執行路平，完成26.4公里，後續也會持續辦理省道路平工程。

自恢復全國唯一代辦管線統一挖補工程後，已將6112件申請案件整合為4417派工案件，減少1695次重複挖掘次數、大約3成的機率。

(中時)