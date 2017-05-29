廉政署：謝師宴不違反公務員廉政倫理規範

針對「謝師宴」的爭議，廉政署今日發表聲明指出，學生感謝師恩舉辦的謝師宴，屬正常社交禮俗，廉政倫理規範並無禁止教師參加，也沒有報備登錄的要求。

依現行公務員廉政倫理規範第7條規定，公務員不得參加與其職務有利害關係者的飲宴應酬，但婚喪喜慶等舉辦的活動，而未超過正常社交禮俗標準不在此限。廉政署指出，謝師宴個別學生所支費用，一般都不會超過現行規定的正常社交禮俗標準3000元，自然不受禁止。

對於公務員廉政倫理規範實施多年，部分條文不夠明確的問題，廉政署已著手研修該規範，未來將修改成，婚喪喜慶得收受未超過正常社交禮俗標準的禮金，限於公務員間、師生間等非廠商或受補助的團體。

(中時)