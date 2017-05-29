女供出老爸給毒品 高雄父女同遭警逮
高市阿蓮區27歲王姓女子在家吸毒遭查獲，她辯稱毒品是父親所有，警方循線找到王父在田寮區住處，見王父騎車剛返家，當場攔查，果然在機車吊鉤上找到2包安非他命；王父坦承，供毒給女兒吸食，抱怨女兒只有缺毒才來找他。今(29)訊後將2人移送法辦。
阿蓮分駐所長吳燕成、警員侯雄哲日前執行查緝毒品專案，在中正路巷弄內發現一間法拍屋，已有人得標，準備點交，但卻有人住進去了，覺得事有蹊蹺，進屋查看，屋內女子見警上門，竟拔腿就跑，員警一路追到2樓房間才將她逮住。
警方查出女子是王姓前屋主的女兒，因離婚、無處可去，想說老家房子還沒點交完成，可以暫時居住在此，但她邊講腳邊踢東西，眼尖的員警把桌子移開一看，發現1包安非他命重0.2公克及吸食器就藏在下面。
王女供稱，毒品是她老爸所有，於是警方帶著她前往王父在田寮區的住處，王父騎車回到家見警察上門，又想轉頭落跑，警方立刻趨前將人攔下，查獲2小包分別重0.8、0.2公克安毒。
警方表示，50歲王父染上毒癮，工作沒了，也繳不起房貸遭到法拍，目前租屋在田寮，女兒失婚後，也與父親一同淪落毒海，缺毒就來找他，父女作伴一起吸毒，讓人看了搖頭。全案依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
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(中時)
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