同學會後爆出婚外情 女方被判通姦罪

在台北工作的林女與當軍官的陸姓國小同學，在同學會上久別重逢，2人持續聯絡半年多，期間有2次單獨碰面，另有1次陸男替林女募米做公益行善，卻被林女的先生跟蹤發現，懷疑2人有曖昧情愫。

林女與陸男互有往來之時，正值與老公分居狀態，且雙方已在處理離婚及小孩監護權的事宜，去年9月間某天林女因情緒低落，陸男陪伴她散心，林女因有友人贈送的新竹一家摩鐵的住宿券，2人當晚入住摩鐵，天雷勾動地火，發生婚外情，卻被林女的老公偕友人抓姦在床。

法官審理，林女未明確告知陸男自己的婚姻 實況，致陸男以為分居中的林女已離婚，林女用友人贈送的住宿券又被老公抓包，不排除林女是遭人設局。法官依刑法239條相姦罪判林女2月徒刑，得易科罰金，陸男無罪。

(中時)