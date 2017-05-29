髮型師回家過端午？ 劉嘉玲新造型被譏「倒立牛角」

劉嘉玲日前出席活動，新髮型被譏好奇怪。（圖／取自劉嘉玲微博）

網友笑稱劉嘉玲髮型和天山童姥、裘千尺相似。（圖／取自網路）

51歲女星劉嘉玲出道多年，臉蛋、身材皆保養得宜，每次散發女神氣場的穿搭也總是獲得一片好評，不過，近日她出席活動時，卻因新髮型掀起熱議，被網友直虧超奇怪，並搞笑調侃「髮型師回家過端午了嗎？」

劉嘉玲日前身穿高領黑裙現身活動，依舊散發端莊優雅的氣質，但一頭新髮型卻讓網友驚呼「發生什麼事了？」原來是她當天把所有頭髮往後梳，只在兩頰特意留了兩小撮頭髮，奇特髮型和服裝看來有些不搭。

雖然劉嘉玲的強大氣場依舊，但網友對這回失手的新髮型卻不買單，紛紛留言「好像倒立的牛角」、「得罪髮型師了嗎」、「那兩條龍鬚怎麼回事」，更以《天龍八部》「天山童姥」和《神鵰俠侶》「裘千尺」作對比，笑稱可能是以這2個造型當範本，在網上引發不少討論。

(中時電子報)