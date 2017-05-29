髮型師回家過端午？ 劉嘉玲新造型被譏「倒立牛角」
51歲女星劉嘉玲出道多年，臉蛋、身材皆保養得宜，每次散發女神氣場的穿搭也總是獲得一片好評，不過，近日她出席活動時，卻因新髮型掀起熱議，被網友直虧超奇怪，並搞笑調侃「髮型師回家過端午了嗎？」
劉嘉玲日前身穿高領黑裙現身活動，依舊散發端莊優雅的氣質，但一頭新髮型卻讓網友驚呼「發生什麼事了？」原來是她當天把所有頭髮往後梳，只在兩頰特意留了兩小撮頭髮，奇特髮型和服裝看來有些不搭。
雖然劉嘉玲的強大氣場依舊，但網友對這回失手的新髮型卻不買單，紛紛留言「好像倒立的牛角」、「得罪髮型師了嗎」、「那兩條龍鬚怎麼回事」，更以《天龍八部》「天山童姥」和《神鵰俠侶》「裘千尺」作對比，笑稱可能是以這2個造型當範本，在網上引發不少討論。
(中時電子報)
關鍵字：劉嘉玲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。