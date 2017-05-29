美軍發動戰爭前的預兆：不僅看航母
過去，要判斷美國是否要發起戰爭時，往往以美國航空母艦的動向為指標，因為航母是美國對外對大的機動打擊兵力。然而用航母當作指標，卻未必每次都準確，大陸的《世界軍事》期刊，提出以衛星、兵力、物資、指揮四點為美軍將要動武的指標。
《世界軍事》指出衛星的軌道和部署的位置，直接影響到它對某一個地區的偵查效率。要打仗的時候，美軍會臨時調整大量衛星軌道，同時往擬作戰地區集結相當數量的在軌衛星，甚至會臨時發射一些衛星。
兵力方面美國要打第一次波灣戰爭時，動用多達6個航母戰鬥群與4個兩棲攻擊艦戰鬥群，《世界軍事》指出美國兵力部署常常牛刀殺雞。
《世界軍事》進一步指出打仗要有大量的物資消耗，這些物資美國會有一個前置的部分，比如說他的海上預置艦。伊拉克戰爭爆發前，美軍曾向印度洋上的迪戈加西亞基地增派部署了數艘，包括華生級大型中速滾裝船在內的海上預置艦，另外在附近的一些基地上，也有大量的物資補充。
《世界軍事》分析美軍要打仗，特別是打大仗，他的指揮、部署和體系會進行戰前的調整。一個是戰區指揮人員的調整，儘管戰區有常設的指揮官，但是平時和戰時是不一樣的，一旦要打仗，特別是打大仗，打惡仗的時候，指揮員的調整不可缺少。另外還有一個就是他往往會向熱點地區或者要打仗的地方，部署一些前進指揮部，往往不光是一個聯合指揮部，還會包括空中的、海上的、地面的。這樣的一個比較大規模的指揮部署和指揮人員的調整，往往也很難逃過媒體和情報系統的眼睛，這也會成爲美軍是否會打仗的一個重要的判斷指標。
(旺報)
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