前NMB48女偶像宣布下海拍AV 全裸照整很大

岡田犁紗子宣布下海拍AV。(取自日網)

岡田梨紗子下海前後，五官有落差。(取自日網)

日本天團AKB48人氣旺，不少畢業成員也是AV片商挖角對象，日本媒體今日就公開姐妹團NMB48前研究生岡田梨紗子多張尺度爆表的全裸照，宣布岡田梨紗子改名「松田美子」AV出道。

其實21歲的岡田梨紗子待在NMB48時間相當短暫，自2011年加入不到1年就畢業離開，並轉型寫真女星出發，不少粉絲都對她相當陌生。這次她以前NMB48成員身分，宣布下海加入AV片商「Muteki」，首支作品「NUMBER 01」預計7月發行。

只是由於她全裸宣傳照與先前模樣差距太大，也被網友懷疑下海前先「進廠維修」，「鼻子絕對整了」、「這是同一個人？？？」

(中時電子報)