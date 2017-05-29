北韓連續3周發射導彈 安倍：將與美國一同採取具體行動
北韓29日一早又朝日本海發射彈道飛彈，這是北韓接連3周發射導彈，日本政府已通過北京大使館的管道向北韓提出嚴重抗議。日本首相安倍晉三表示，「為遏止北韓，將與美國一同採取具體的行動」。
日本防衛省指出，北韓29日上午5時40分左右，自東部的元山附近發射1枚彈道飛彈，向東飛行約400公里後，落在日本海的日本專屬經濟海域。這是北韓飛彈第4次落在日本專屬經濟海域，北韓本月於14、21、29日連續3周發射彈道飛彈。
這次的飛彈飛行高度約100公里，發射到落下的飛行時間不滿10分鐘。防衛大臣稻田朋美29日上午在防衛省表示，經防衛省從飛行距離等分析、研判的結果，可能是「飛毛腿」短程彈道飛彈。
「飛毛腿」的射程約300公里至500公里，是利用單邊4輪的移動式發射台搬運後發射的，所以很難掌握其發射的徵兆。北韓去年3月和7月分別從西部的黃海北道黃州附近相繼朝日本海發射「飛毛腿」飛彈。
對於北韓發射飛彈的企圖，稻田表示，「一般而言，可能是對彈道飛彈的性能進行技術性的驗證、或進行某些訓練，或對國際社會施壓的反彈等。」
日本官房長官菅義偉29日在緊急記者會上強調，北韓發射導彈乃明顯違反聯合國安理會決議。至於日本將採取怎樣的具體的行動？他表示，美日將努力提高防衛能力，並促使聯合國安理會和美日韓3國加強對北韓追加制裁和施壓。
中國負責外交事務的國務委員楊潔篪29日抵日訪問3天，預定與國家安全保障局長谷內正太郎、外務大臣岸田文雄會談。菅義偉表示，中國在北韓議題上有極大的影響力，希望能與楊潔篪針對北韓問題確實的溝通。
日媒報導，楊潔篪此行將與日方官員協商，希望今年7月在德國召開20國工業集團（G20）高峰會上舉行日中高峰會談。
(中時)
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