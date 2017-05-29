蘇格蘭首席大臣再提獨立公投

英國將於6月8日舉行大選，蘇格蘭首席大臣兼當地執政黨蘇格蘭民族党領袖斯特金週日在接受BBC採訪時提到，如果在下周四的英國議會下議院選舉中，蘇格蘭民族党依然能贏得下議院中屬於蘇格蘭選區59個議席中的絕大多數，而蘇格蘭民族黨和蘇格蘭議會又繼續支援舉行獨立公投，那麽，英國首相特雷莎·梅伊再阻撓蘇格蘭獨立公投可就有點兒說不過去了。

2014年9月的蘇格蘭獨立公投中，超過一半的選民不支持蘇格蘭獨立。但當時歐盟曾明確表示蘇格蘭獨立後無法直接留在歐盟需要重新申請加入，這對於高度依賴歐盟農業補貼的蘇格蘭而言風險極高，因為重新申請後需要多久才能獲得同意不可得知。而去年英國脫歐公投通過後，由於蘇格蘭大部分選民願意留在歐盟，蘇格蘭部分人士認為當初獨立公投時，部分選民為了留在歐盟，選擇留在英國不獨立的前提已經不存在了，因此開始謀求第二次獨立公投，但英國首相梅伊不同意。

(旺報)