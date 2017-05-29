嘉義市城隍爺6月2日嫁女兒，請吃百斤湯圓傳喜氣

城隍廟為嫁女兒特地準備大紅花轎。（廖素慧翻攝）

城隍廟為契女籌辦澎湃的嫁粧，要風光嫁女。（廖素慧翻攝）

嘉義市城隍廟破例為單親契女圓新娘夢。城隍爺收的一位石姓契女已覓得歸宿，但女孩沒有父親牽她的手走入禮堂，向城隍廟提出請城隍爺擔任父親主婚人的角色，城隍廟允諾，訂於6月2日嫁女兒，製作100百斤甜湯圓，請信眾吃湯圓沾喜氣。

嘉義市城隍廟總幹事葛永樂表示，這位石姓準新娘因自幼沒有父親，被嘉義城隍爺收為契女後，視城隍爺如父，為感念城隍爺庇佑她平安長大並找到好的歸宿，主動向廟方提出希望在城隍廟舉辦婚禮圓夢。

葛永樂說，廟方視契女如親，準備大紅花轎、一牛車的嫁粧，讓契女風光出嫁，將於6月2日下午2時依循古禮嫁契女，當天城隍爺將擔任女方主婚人，彌補女方父親缺席的遺憾，嘉義市長涂醒哲及議長蕭淑麗將擔任證婚人，廟方同時準備100斤甜湯圓宴請現場賓客，分享喜氣，也給新人最大祝福。

(中時)