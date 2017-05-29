昔參加越戰 美軍巡邏艦現贈越南

2017年5月26日，美國海岸警衛隊在夏威夷向越南海岸警衛隊贈送了一艘二手的漢密爾頓級遠洋巡邏艦。

該艦排水量達到3250噸，航速29節，以海警船而言火力相當強大，1969年在美國服役，原名摩根索號(WHEC-722)，以小羅斯福總統時代的美國財政部長亨利摩根索命名。2007從美國的海岸警衛隊退役。加入越南後，越南將其改稱爲CSB 8020號。

有趣的是越南對這艘美國巡邏艦一點都不陌生，因為它跟越南有過一段刻骨銘心的淵源。

原來，這艘摩根索號在上世紀70年代不僅參加過越戰，而且還有戰績。1970到1971年間，正好是越南戰爭如火如荼的時候，摩根索號也被派往越南沿海參加了炮擊行動，擊沈過7艘越南漁船，擊傷了3艘，並炮擊過地面目標，造成32棟建築徹底毀壞、37棟建築受損、14人死亡。

1975年越戰結束，親美的南越被北越消滅後美國開始對越南實施武器禁運，1984年美國正式通過禁令，禁止向越南銷售武器，理由是「不滿越南政府在人權方面的表現」，然而儘管越南至今仍維持一黨專政統治，2014年10月2日歐巴馬政府卻宣布放寬對越南武器出口的限制，解除與海上警備有關的武器銷售禁令。

2016年5月23日歐巴馬訪問越南時更宣布全面解除對越南的武器禁運，還在越戰時期的越共首領胡志明的半身銅像前與越南國家主席握手，歐巴馬宣稱解除禁運是加強與越南的合作防衛。

對比之下，1989年天安門事件後，美國與歐盟的前身歐洲共同體國家對大陸實施武器禁運，但2004起歐盟國家想要解除武器禁運時，卻被美國百般阻撓至今。

(旺報)