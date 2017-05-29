竹縣新月沙灣傳2人溺水 1人已上岸1少年失蹤

新竹縣竹北市新月沙灣29日晚間6點許，傳出有2人溺水，新竹縣消防局、海巡署派員搜救中。（圖/莊旻靜翻攝）

新竹縣竹北市新月沙灣29日晚間6點許，傳出有2人溺水，警消獲報趕抵現場，先將其中28歲女性拉上岸，並持續尋找另名14歲落水少年，海巡署也加派人力、橡皮艇協助搜尋。

消防局指出，傍晚6點45分時接獲民眾報案，指出在新月沙灣有2人落水，立即派遣人、車出動。根據在場民眾表示，此時正逢退潮，有3人較靠近外海，突然聽到有人大喊救命，隨後看到救護車、海巡署前往救援。

(中時)