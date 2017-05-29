南市5歲男童獨留房間 爬上窗檯失足墜樓命危

端午連假，台南市傳出兒童墜樓意外。1名5歲小男童今(29)天上午在台南市安平區的舅舅家作客時，疑因從床頭櫃爬上窗檯玩耍，不慎撞開窗戶紗窗，當場從4樓房間窗戶摔落1樓中庭廣場受重傷。經送醫急救後，目前仍在加護病房觀察中。

今天上午台南市消防局接獲民眾報案指稱，安平區育平八街一處公寓社區有人墜樓，救護車到場發現，墜樓的5歲蔡姓男童已口吐鮮血、左腳骨折、左眼及後腦都有血腫，儘管仍有意識，但傷勢嚴重，立即被送往成大醫院搶救。據院方表示，男童受傷的部位包括頭部、胸部及骨盆等處，情況並不樂觀。

警方調查，蔡童與父母親是高雄人，昨天利用端節連假前來安平區的男童舅舅家作客；今天上午男童的父母親外出，留下男童與舅舅、阿公、表哥在家，原本在客廳看電視，但男童不久卻獨自到房間玩耍，之後即發生墜樓意外。

警方初步研判，男童可能從床頭櫃爬上只有紗窗與窗簾的窗檯，不慎撞開支撐力不足的紗窗，整個人連同紗窗從4樓窗戶摔落1樓中庭廣場重傷。

(中時)