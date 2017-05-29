日抗議北韓射彈 安倍稱將與美具體行動

共同社報導，北韓29日再度發射彈道飛彈，日本政府29日通過北京的大使館渠道向北韓提出了嚴正抗議，同時與國際社會攜手持續展開警戒監視活動。

日本首相安倍晉三在官邸向媒體稱，為遏制北韓，將與美國一同採取具體的行動。他還談及26、27日兩天在義大利召開七國集團（G7）峰會時就加大對北韓施壓取得了一致同意，強調北韓問題是國際社會的最優先事項。

安倍向政府內下達指示，要求全力展開信息收集與分析工作，從而向國民迅速準確地提供信息、徹底確認飛機與船舶的安全、防備不測事態以策萬全。

(旺報)