端午不吃做粽子 越南新住民「太陽、月亮」上桌

越南新住民慶端午，拿手「薑黃煎餅」及「呵餅」端上桌。（許家寧攝）

端午節不僅是台灣重要三大節慶，也是越南人相當重視的節日，當地雖沒有屈原故事，但卻如小過年般熱鬧，嫁來花蓮十多年的越南新住民，首度教民眾製作越南端午節必吃點心「呵餅」，還加碼推出養生「薑黃煎餅」，傳遞濃濃南洋風的幸福滋味。

嫁來台灣十多年的新住民劉幸娟、黎夢蓉、陳金線及梁美好，昨天在國際家庭互助協會花蓮工作站的邀請下，帶領民眾學做越南點心，越南端午節代表一年已經過半，值得好好慶祝，除了要盛大祭祀，也是一家人團聚的重要日子。

新住民黎夢蓉說，端午吃粽子非越南人的唯一選擇，反倒是代表太陽的「薑黃煎餅」及月亮「呵餅」深受越南民眾歡迎，當兩種點心都到後，才象徵真正度過端午節，另在製作餅時，也必須放進豐富餡料，餡料越多，則代表今年豐盛充足。

她說，薑黃煎餅越南文叫「邊小」，「邊」是餅，「小」則代表著下油鍋的聲音，而「呵餅」原名叫「邊呵」，「呵」是小小顆的意思，「邊呵」指的就是小小顆的餅，內餡主要放進豬肉、蝦仁，可搭配生菜、魚露及香料植物一起吃，更添美味。

台灣國際家庭互助協會花蓮工作站主任王淑娟說，感謝新住民朋友願意在端午節前夕大方分享家鄉味，也藉此幫助台灣鄉親更加了解異國文化，增加彼此友善互動，以更寬廣的心胸學習各國飲食、服飾、音樂及風俗。

(中時)