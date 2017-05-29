吳復連操刀練兵 中信兄弟協力助攻

中信全國棒球扎根巡迴總教練吳復連示範內野守備技巧，傳承實戰經驗。(圖/中信兄弟提供)

中信兄弟球員林威助為關西國小少棒隊員調整打擊姿勢，強化基本功。(圖/中信兄弟提供)

傳承夢想，深耕國球！中信兄弟職業棒球隊（簡稱「中信兄弟」）與中國信託銀行（簡稱「中信銀行」）攜手，推動「中信全國棒球扎根巡迴計畫」，提升基層棒運選手實力。今(29)日「中信全國棒球扎根巡迴計畫」在新竹縣關西國小正式起跑，該計畫總教練吳復連親自上陣，並由中信兄弟明星外野手林威助及二軍投手教練林恩宇擔任助教，為關西國小少棒隊隊員量身打造全日訓練課表。

關西國小少棒隊是中國信託慈善基金會「愛接棒」計畫扶植的偏鄉少棒隊之一，去(105)年在中信盃少棒賽中抱回亞軍，創下隊史13年來最佳全國賽事戰績。這回能由職棒級教練陣容傳授經驗，小隊員們直呼「賺翻了！」希望經過幾回合訓練調整後，能增強征戰實力，往全國冠軍目標邁進，甚至有小球員誓言，長大一定要進中信兄弟隊，成為職棒選手。關西國小少棒隊教練紀諺廷表示，職棒級教練及選手願意走進偏鄉客座指導，除了強化孩子們的基本功之外，也是一種精神激勵，讓他們對打棒球這件事情更有興趣。

除了偏鄉少棒外，「中信全國棒球扎根巡迴計畫」接下來也將走訪「中信盃黑豹旗」鋁棒組與社團青棒隊，針對內外野守備、打擊、跑壘及投球進行全套訓練，藉由吳復連總教練豐富經驗，為基層棒運球隊調整訓練計畫，吳復連總教練表示，教育年輕選手，不該一味追求戰績，要先讓孩子學會禮貌，並且享受打棒球的快樂，他希望能透過巡迴計畫，將棒球帶來的正面力量散佈到台灣的每個角落。

中信兄弟長期支援中信銀行各項體育公益計畫，攜手力挺各級棒球運動，多管齊下推動臺灣棒運「向下扎根、向上結果」。除了今年啟動的「中信全國棒球扎根計畫」外；中國信託慈善基金會扶植全台22縣市共25支偏鄉少棒隊，每年辦理移地訓練並舉行中信盃少棒賽，提供孩子們更多切磋交流的舞臺，中信兄弟選手，正是偏鄉少棒移地訓練最堅強的教練群；而中信銀行每年力挺「臺灣甲子園」中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，去(105)年更創下190支隊伍參賽的新高紀錄，成功帶動高中棒球熱潮，中信兄弟球員也參與「中信盃黑豹旗巡迴列車」，希望透過一系列有計畫且延續的技術傳承，為臺灣棒運擘劃向下扎根藍圖。

(中時電子報)

中信兄弟二軍投手教練林恩宇指導守備姿勢，提升少棒隊員實力。(圖/中信兄弟提供)

中信全國棒球扎根巡迴總教練吳復連督軍，為新竹關西國小少棒隊量身打造全日訓練課程。(圖/中信兄弟提供)