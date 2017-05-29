台14甲線29日車流量 逾8000輛 難怪塞爆
清境高空景觀步道在端午節連假掀起遊客紛湧而至，雖然連日來，公路總局埔里工務段啟動因應措施，但因車流量太大，又清境嚴重缺乏停車場，根本無法疏解，還是造成交通大堵塞；根據公路局在台14甲線6公里處的VD車流偵測統計，27日約有3000輛、28日約有6100輛、29日最高，約有8000輛，車流約連假首日近3倍，難怪沿線交通塞爆。
公路總局埔里工務段段長郭純鑑指出，為紓緩交通堵塞，公路總局提供埔里台糖停車場，啟動大眾運輸工具，在下國六埔里交流道及終點都有指引牌面到停車場，但民眾郤都不太習慣搭乘，建議遊客上山還是儘量搭乘大眾運輸工具，以避免大塞車。
公路局鑑於台14甲線昆陽段與合歡山遊客中心路段，受限地形為狹窄路段，為避免遊客路邊停車影響會車，造成車流回堵壅塞，埔里工務段特別設置交通錐及連桿，加上警方機動巡迴管制疏導，使得該處交通狀況還能順利通行。
另台14線及台14甲線公路局也設有7處CMS車流資訊，顯示旅行時間及相關路況資訊告知用路人，告知交通壅塞，宣導民眾勿再開車上山，但仍無法阻止遊客堅持上山的決心；工務段也不諱言，要徹底解決交通大壅塞，清境增設停車場還是刻不容緩之急。
(中時)
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