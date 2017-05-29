民進黨海報貼建中 李明賢批太扯

民進黨青年營海報，上周張貼在台北市立建國中學校園內，國民黨文傳會副主委李明賢痛批，民進黨政治往下札根、黨政分際愈來愈模糊，若日後幼稚園出現民進黨文宣、把蔡英文當偉人，大概也不會令人太意外。

根據蘋果報導，民進黨青年營海報，上周張貼在建中校園內，並且蓋有學務處准許張貼的核准印文。有學生反應，民進黨違反黨政退出校園之承諾，令人惶惶不安。

國民黨文傳會副主委李明賢29日在臉書諷刺明進黨，「當民進黨政治往下札根、當黨政分際愈來愈模糊，接下來幼稚園也會出現DPP文宣、頌揚前瞻計劃、把蔡英文當偉人，大概也不會令人太意外。」

網友也紛紛表示，「黑手公然伸入校園了，可悲！」「其實我們都太憨厚了，民進黨的意思是，國民黨要退出校園，民進黨不用，長期以來，是我們誤會爛黨的意思」。李明賢也回應網友：「（學校）一句道歉都沒有」、「太扯」！

(中時電子報)