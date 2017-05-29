高雄巿三民區兇殺案嫌犯收押

高雄巿三民區兇殺案嫌犯龍姓男子移送高雄地檢署，因涉犯重罪且有逃亡之虞，檢察官訊問完畢，29日晚間依殺人罪向高雄地院聲請羈押獲准，至於龍男是否符合自首，因他本人雖有報案，但也有其他人報警，還待檢察官調查認定。

(中時)