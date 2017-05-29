存活考量 B-52轟炸機不再丟傳統炸彈
美國科學家聯合會發現， 2018年的B-52轟炸機預算當中，並不包括投放傳統炸彈的相關預算，這可能顯示美國空軍評估B-52的戰場安全性下降做了這個調整。不過B-52並沒有退役計畫，仍然將做為巡弋飛彈等武裝的重要載台。
大眾機械(Popular Mechanics)報導，B-52同溫層堡壘式轟炸機(Stratofortress)是1955年研發成功，至今仍保持載彈量最巨大、航長最長的世界紀錄。整個冷戰期間，B-52都負責裝備各類型的空軍核彈，其中包括當量9兆噸黃色炸藥，威力是廣島原子彈560倍的超級核彈。
幸好B-52服役期間，世界並沒有發生過核子大戰，因此B-52的任務都是攜帶大量的傳統炸彈進行地毯式轟炸，在韓戰、越戰、伊拉克等戰爭都有出動，被評價為「史上最具威懾力的飛機」。不過B-52長而厚的機翼，以及無任何遮蔽的引擎配置，使得它非常容易被敵方雷達偵測到，假如遇到俄國、中國大陸這種科技程度較高的對手，他們的S-400飛彈與各式戰鬥機都很容易將其擊落，因此美國空軍決定不再讓B-52進入敵區投放傳統炸彈，避免過於深入敵境被擊落。未來所有的地毯式轟炸任務改由B-2隱形轟炸機來執行。
B-52可以經過改造，全部攜帶AGM-86B空射巡弋飛彈，以它巨大的容量，最多可以裝備20枚。AGM-86B的最大射程可達1491公里，以避開敵方空域。
(中時電子報)
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