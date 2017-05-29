銀聯攜40家銀行推二維碼支付

中新網報導，中國銀聯聯合40餘家商業銀行宣佈，推出銀聯雲閃付二維碼產品，持卡人通過銀行APP可實現銀聯雲閃付掃碼支付。

首批支持雲閃付二維碼的商業銀行，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行等全國性商業銀行，另有近60家商業銀行正在加緊測試並即將開通，預計今年內其他主要銀行也將全部開通。

銀聯國際計畫在香港、新加坡支持雲閃付二維碼業務受理。

(旺報)