30年後全球養老金缺口達到400兆美元

騰訊財經報導，據CNBC文章，世界經濟論壇（WEF）報告顯示，除非世界主要經濟體的政策制定者採取緊急行動，否則未來的幾代人將陷入歷史上最大的養老金危機中。

WEF預測，人口老齡化帶來的挑戰可能導致世界上最大的經濟體被迫陷入養老金的危機之中，美國、加拿大、英國、荷蘭、日本和澳洲是世界上養老金額排名較靠前的六個國家。中國和印度是世界上人口較密集的國家。在2050年這些國家都將面臨著養老金儲蓄缺口，金額共計高達400兆美元，而在2015年，這些國家的養老金儲蓄缺口金額共計高達70兆美元。

世界經濟合作與發展組織也建議，人們退休後，每個月的養老金應該達到退休前月工資的70%。

(旺報)