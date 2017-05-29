林志玲出道15年萌退意？落淚：我差不多該停了
林志玲出道15年來人氣始終火紅，不過外表光鮮亮麗的她，其實內心承受極大壓力，一舉一動總是被外界拿著放大鏡觀察，日前她上小S節目《姐姐好餓》談到演藝圈未來，更直言：「我差不多該停了吧。」令小S驚訝反問她意思是要退出演藝圈嗎？
《姐姐好餓》今日公開最新節目預告，林志玲被好友蔡康永逼問合作電影《吃吃的愛》男主角金世佳是他的菜？林志玲四兩撥千金，笑稱對方有很好的未來要發展，蔡康永接話：「妳也有很好的未來啊。」林志玲一句「我覺得我差不多該停了吧」令小S驚訝反問她是否萌生退意？
預告片中，蔡康永形容林志玲是一個「那麼認真地追求愛，而愛常常讓她失望」的人，小S更稱「其實妳有任何不愉快，妳都會把它藏在心裡表現出天使的一面給大家看」，令林志玲聽聞不禁有感而發，在節目中落淚，網友也心疼稱女神也是會孤單的。
(中時電子報)
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