蘇聯解體後 首架俄羅斯大型客機試飛成功

CNNMoney網站報導，俄羅斯飛機製造商Irkut研發的大型客機MC-21周日順利完成首航測試，是蘇聯解體以來第一架由俄羅斯研發製造的中程商用客機，目標在國際市場挑戰波音737及空中巴士A320等主流機型。

周日上午MC-21原型機從莫斯科東邊的Irkut航空站起飛，以時速300公里在1,000公尺高空完成30分鐘的首航測試。

(工商)