損毀石狛犬 李承龍拒保遭羈押

李承龍與遭砸毀的「石狛犬」。（圖／取自臉書）

涉斬首八田與一銅像的李承龍、邱晉芛，昨（28）晚涉毀損北投逸仙國小2尊「石狛犬」；士林地檢署訊問後，諭令新台幣5萬元交保，但兩人拒保，檢方改聲請羈押；士林地方法院開庭後裁准。

根據中央社報導，台北市政府警察局北投分局28日晚間8時多，接獲民眾報案，指轄內逸仙國小前兩尊石狛犬遭人毀損。派出所員警獲報趕抵，當場發現兩名嫌疑人持鐵鎚敲擊石像，上前逮捕、封鎖現場及通知鑑識小隊前往採證，並聯絡校方派員至派出所製作筆錄。

警方調查，兩嫌是曾涉及斬首烏山頭水庫的八田與一銅像的李承龍與邱晉芛。兩人警訊中坦承犯行，供稱犯案動機，是因石犬具日本文化背景，不適合放在國小門前，才會持鐵鎚敲擊石像。

校方得知具有百年歷史兩尊石狛犬遭破壞，決定提告，警方訊後依毀損公物罪，將兩人移送士林地檢署偵辦。

檢察官訊後今天早上11時50分，諭令李、邱分別以新台幣5萬元交保。但他們在交保期限（下午3時50分）前拒絕交保；檢方認為其有逃亡之餘，改向士林地方法院聲請羈押。

法官稍早召開聲押庭，詢問李、邱是否願交保？但都表達拒絕交保；法官參諸兩人上個月才故意破壞八田與一銅像，剛經移送偵辦，隨即故意再犯，顯見2人無視法律程序，欠缺對他人權利尊重，且有再犯可能。

法官認為，難期待兩人會依法到庭，實難認無逃亡之虞；為維護國家刑事司法權的有效行使，並權衡社會秩序及公共利益，以及人身自由私益，依比例原則衡酌有羈押必要，因此應予羈押。

(中時電子報)