民進黨創黨元老朱高正：3到5年內 台灣將發生動亂
63歲的民進黨創黨元老朱高正離開政壇後，往返兩岸，先後在多所大陸高校講學。日前他在北京一場國學講座活動直指，蔡英文就是個傀儡，甚至說未來3到5年內，台灣就會發生動亂。
朱高正表示，不要奢望蔡英文會有什麼改變，她沒有主見，就是個傀儡，民進黨很快就會把她掀掉，小英現在禍起蕭牆，處理兩岸不行，連內部的領導威望也面臨非常嚴峻的挑戰。並指蔡英文沒機會連任，因民進黨的支持者大量流失，尤其在青年這一塊，流失非常嚴重。
據中新網報導，朱高正估3到5年內，台灣就會發生動亂，因軍公教人員本來是台灣社會內部穩定的重要力量，但這一次改革，把他們晚年的退休金腰斬，如今這些變成一股躍躍欲試的動亂力量。台灣內部現在已經有很多這種聲音，希望共產黨趕快過來吧。他甚至說：「大陸不妨耐心等待，好整以暇。當這個聲音達到相當程度的時候，再以王者之師，出兵平亂，這就是大概兩岸後面的結局。」
朱高正說，因為蔡英文錯誤的兩岸政策，使台灣在兩岸關係中，已經交出了主動權。他還強調，將來兩岸統一，才是對台灣最大的保障。
(中時電子報)
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